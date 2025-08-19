Marcelo Mugnol

Marcelo Mugnol

Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

Coluna 3por4
Notícia

Quarteto Uiliam Michelon apresenta repertório que vai do jazz à música clássica, passando pelo tango, em show no Teatro do Sesc

O concerto integra a programação da 3ª edição do projeto Caixa Acústica, em Caxias do Sul

Marcelo Mugnol

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS