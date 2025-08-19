Quarteto Uiliam Michelon apresenta repertório que vai do jazz à música clássica, passando pelo tango, em show no Teatro do Sesc

Quem tiver a curiosidade de encarar uma jornada sonora por trilhas que misturam as tradições dos Campos de Cima da Serra com a intensidade do tango, a liberdade do jazz e a sofisticação da música clássica, tem de ir nesta quarta-feira (20) lá no Teatro do Sesc Caxias do Sul.
É que vai rolar o espetáculo Caminar, às 20h, com o acordeonista Uiliam Michelon, acompanhado por Gleidson Dondoni (bateria), Rodrigo Ziliotto (baixo) e Rafael Diniz (violão e guitarra).
Quanto custa
O show do Quarteto Uiliam Michelon integra a programação da 3ª edição do projeto Caixa Acústica. A entrada é franca, com ingressos disponíveis na Unidade ou neste site.