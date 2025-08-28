Projeto apresenta a história da música ocidental desde o período renascentista até a contemporaneidade

Olha só que bacana! Um projeto musical que se relaciona perfeitamente ao local onde será realizado. Explico: vai rolar neste domingo (31), às 11h, uma edição especial do Quartetando: A História da Música, no Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami, em Caxias do Sul. O concerto é gratuito.
O grupo é formado pelos músicos: Paulo Fernando Ferreira (trombone), Caroline Marini (oboé), Reginaldo Devens Araldi e Daniel Alves Guedes (violoncelos). O repertório da apresentação percorre a história da música ocidental, desde o período renascentista até a contemporaneidade, com obras especialmente arranjadas para a formação.
A performance é intercalada por narrações que ficam à cargo de Ester Chaves, que contextualizam os períodos históricos, oferecendo ao público uma experiência educativa e sensível.
A edição especial deste domingo tem como objetivo ampliar o alcance do projeto e preservar sua memória por meio de um registro audiovisual. O conteúdo será disponibilizado posteriormente no YouTube, de forma gratuita, democratizando ainda mais o acesso à música de câmara.