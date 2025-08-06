Produtor cultural Pedrinho Festa lança livro que mapeia a cena hip hop gaúcha e seus protagonistas

Olha aí, galera! Vem aí o livro Memórias do Hip Hop - Um Recorte à Cena Breaking, organizado pelo b-boy e produtor cultural Pedrinho Festa.
O primeiro lançamento será neste sábado (9), às 19h, na Sala Hip Hop, de Bento Gonçalves. Depois, o livro terá evento de lançamento em Caxias (dia 28), Porto Alegre (31) e, de novo, em Bento (6/9), no Museu do Imigrante.
A publicação deriva de uma seleção feita em todo o Rio Grande do Sul, mapeando a cena hip hop gaúcha e seus protagonistas. Nos lançamentos, a publicação será distribuída gratuitamente.
A obra tem 150 páginas ilustradas evidenciando essas trajetórias e ações que contribuem e valorizam a história e a cena no Estado.