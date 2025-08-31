Por uma veríssima homenagem a Luis Fernando na 41ª Feira do Livro de Caxias do Sul

No último sábado (30/08), LFV morreu, aos 88 anos. Ricardo Wolffenbüttel / Agencia RBS

A notícia do último final de semana foi a morte de um dos mais populares escritores brasileiros, o gaúcho Luis Fernando Verissimo. No último sábado (30/08), LFV morreu, aos 88 anos, deixando um legado literário gigante.

Dito isso, o que se espera da 41ª Feira do Livro de Caxias do Sul, que começa logo mais, no dia 26 de setembro, é que Verissimo seja lembrando e homenageado de alguma forma — e não apenas nos discursos de abertura.

Tenho certeza que o cronista Pedro Guerra, o patrono da 41ª edição, por exemplo, vai fazer menção a Verissimo.

Contudo, a organização da Feira do Livro não pode deixar de cravar na história do evento esse marco. Afinal, LFV foi patrono em 1998 e, mais do que isso, esteve diversas vezes por aqui, promovendo a relação mais estreita entre autores e seus leitores.

Minha singela sugestão à organização: convidem cronistas da cidade, há, inclusive, ex-patronos (as) exímios (as) neste gênero, para um bate-papo especial no palco da Feira do Livro, celebrando Luis Fernando Verissimo.