Pesquisa da Fundação Marcopolo incentiva os jovens a pensar no futuro

Olha só que bacana! A Fundação Marcopolo está lançando uma pesquisa para saber o que os jovens querem para o seu futuro.
A proposta busca entender o perfil da nova geração caxiense, seus hábitos, desejos, práticas cotidianas, inserção no mercado de trabalho, hábitos esportivos e educativos, culturais e de lazer.
A ação faz parte do programa O Futuro Que Queremos e incentiva a participação de jovens entre 15 e 29 anos.
A pesquisa da Fundação Marcopolo é online e deve ser respondida até dia 19 de setembro por meio de um questionário disponível neste link.