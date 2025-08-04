Marcelo Mugnol

Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

Os músicos Gilney Bertussi e Rafael De Boni iniciam nova temporada do projeto Nossa Música Entre Causos e Gaitas

Nos encontros, os acordeonistas realizam palestras musicadas e oficinas centradas no ritmo do bugio, que deve ser anunciado oficialmente como Patrimônio Cultural Imaterial do Rio Grande do Sul

