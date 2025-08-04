Os músicos Gilney Bertussi e Rafael De Boni iniciam nova temporada do projeto Nossa Música Entre Causos e Gaitas

Rafael De Boni e Gilney Bertussi realizam palestras musicadas e oficinas centradas no ritmo do bugio. Valquíria Santos / Divulgação

Inicia-se nesta terça-feira (5) mais uma edição do projeto Nossa Música Entre Causos e Gaitas. E, dessa vez, incluindo a Apae e a Apadev.

Nos encontros, os músicos Gilney Bertussi e Rafael De Boni realizam palestras musicadas e oficinas centradas no ritmo do bugio. A nova temporada inclui circulação por Lajeado e Estrela.

Leia Mais Aluna do curso de Moda da UCS foi convidada a expor uma de suas peças no museu de Canela

Vale lembrar que, na próxima semana, no dia 12 de agosto, o bugio deve ser anunciado oficialmente como Patrimônio Cultural Imaterial do Rio Grande do Sul, dando ainda mais relevância ao projeto, que já chegou a mais de três mil estudantes caxienses.

Circulação