Os músicos Gilney Bertussi e Rafael De Boni iniciam nova temporada do projeto Nossa Música Entre Causos e Gaitas

Inicia-se nesta terça-feira (5) mais uma edição do projeto Nossa Música Entre Causos e Gaitas. E, dessa vez, incluindo a Apae e a Apadev.
Nos encontros, os músicos Gilney Bertussi e Rafael De Boni realizam palestras musicadas e oficinas centradas no ritmo do bugio. A nova temporada inclui circulação por Lajeado e Estrela.
Vale lembrar que, na próxima semana, no dia 12 de agosto, o bugio deve ser anunciado oficialmente como Patrimônio Cultural Imaterial do Rio Grande do Sul, dando ainda mais relevância ao projeto, que já chegou a mais de três mil estudantes caxienses.
Circulação
- A nova circulação, feita com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), começa nesta terça-feira (5) à tarde na Escola Municipal Tancredo Neves e quarta-feira (6) pela manhã na Escola Municipal Érico Cavinato.
- Já no dia 14 pela manhã a atividade será na Escola Municipal São Vitor.
- Depois destas duas primeiras escolas, o projeto vai para mais um estabelecimento de ensino, além da Apae e Apadev caxienses.
- E ainda tem na agenda uma circulação pelas cidades de Lajeado e Estrela.