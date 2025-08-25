Marcelo Mugnol

Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

'Os Engenheiros do Caos', do escritor Giuliano Da Empoli, é pauta do Órbita Literária sobre o uso de fake news para influenciar as eleições

O painel vai ser conduzido pela advogada e escritora Jaqueline Mari De Ross e ocorre na Livraria e Café Do Arco da Velha 

