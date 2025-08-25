'Os Engenheiros do Caos', do escritor Giuliano Da Empoli, é pauta do Órbita Literária sobre o uso de fake news para influenciar as eleições

Dica de cultura pra segunda-feira (25) é conferir o bate-papo do Órbita Literária, na Livraria e Café Do Arco da Velha, em Caxias do Sul. A função começa às 19h30min, com entrada franca.
Ponto de encontro semanal, nesta edição o foco é o livro Os Engenheiros do Caos, de Giuliano Da Empoli, por meio do painel Os Magos do Caos, conduzido pela advogada e escritora Jaqueline Mari De Ross.
A obra mergulha fundo no uso de fake news e algoritmos para manipular a realidade e influenciar eleições, um tema mais do que atual. Da Empoli apresenta como estrategistas políticos exploram essa dinâmica, criando bolhas que moldam a opinião pública em escala global.