'Os Engenheiros do Caos', do escritor Giuliano Da Empoli, é pauta do Órbita Literária sobre o uso de fake news para influenciar as eleições

Dmitry Kovalchuk / stock.adobe.com

Dica de cultura pra segunda-feira (25) é conferir o bate-papo do Órbita Literária, na Livraria e Café Do Arco da Velha, em Caxias do Sul. A função começa às 19h30min, com entrada franca.

Ponto de encontro semanal, nesta edição o foco é o livro Os Engenheiros do Caos, de Giuliano Da Empoli, por meio do painel Os Magos do Caos, conduzido pela advogada e escritora Jaqueline Mari De Ross.

"Os Engenheiros do Caos", de Giuliano Da Empoli vai ser pauta do Órbita Literária desta segunda-feira (25). Ed. Vestígio / reprodução