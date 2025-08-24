Marcelo Mugnol

Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

O empresário Aristides Germani volta aos holofotes por meio de um projeto de autoria de sua bisneta, Daniela De Carli  

O ponto de partida é a republicação do livro "Cavalliere Aristides Germani", de Campos Neto. Está em negociação ainda a produção de um longa-metragem com direção de um cineasta brasileiro com expressiva carreira internacional

