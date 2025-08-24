O empresário Aristides Germani volta aos holofotes por meio de um projeto de autoria de sua bisneta, Daniela De Carli  

Getúlio Vargas esteve em Caxias do Sul um ano depois da inauguração do Moinho Sul-Brasileiro, junto à Estação Férrea. Nessa foto, de 1929, Aristides Germani, o proprietário do Moinho, está de terno claro, à esquerda de Vargas. Geremia / Agencia RBS

A impressionante vida de Aristides Germani (1863-1941), um dos muitos empresários que ajudaram a transformar o Rio Grande do Sul, volta aos holofotes. Lembrando que ele foi responsável por criar os Moinhos da Estação e da Cascata, em Caxias do Sul, e os Moinhos em Porto Alegre, localizados no 4° Distrito.

Leia Mais Videomakers gaúchos produzem filme oficial do Rally dos Sertões 2025

Ele volta aos holofotes porque vem aí um projeto de autoria de sua bisneta, a artista caxiense Daniela De Carli, iniciado ainda em 2014 quando de sua primeira vinda ao Brasil, depois de um período vivendo na Itália.

O ponto de partida é o livro biográfico Cavalliere Aristides Germani, de Campos Neto, publicado originalmente em 1938 e com reedições posteriores em 1939 e 1976, senda a última pela Educs. Uma nova edição vai, portanto, resgatar e atualizar essa história fascinante para o público contemporâneo.

Leia Mais Já está em pré-venda o segundo livro da escritora caxiense Lara Klinger

Além disso, Aristides Germani pode ganhar as telas de cinema. Primeiro, por meio de um documentário, a ser produzido pela Spaghetti Filmes.

E, num segundo momento, a história desse grande empreendedor do trigo brasileiro pode virar também um filme de ficção a ser dirigido por um cineasta brasileiro de expressiva carreira internacional.