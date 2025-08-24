O empresário Aristides Germani volta aos holofotes por meio de um projeto de autoria de sua bisneta, Daniela De Carli  

A impressionante vida de Aristides Germani (1863-1941), um dos muitos empresários que ajudaram a transformar o Rio Grande do Sul, volta aos holofotes. Lembrando que ele foi responsável por criar os Moinhos da Estação e da Cascata, em Caxias do Sul, e os Moinhos em Porto Alegre, localizados no 4° Distrito.
Ele volta aos holofotes porque vem aí um projeto de autoria de sua bisneta, a artista caxiense Daniela De Carli, iniciado ainda em 2014 quando de sua primeira vinda ao Brasil, depois de um período vivendo na Itália.
O ponto de partida é o livro biográfico Cavalliere Aristides Germani, de Campos Neto, publicado originalmente em 1938 e com reedições posteriores em 1939 e 1976, senda a última pela Educs. Uma nova edição vai, portanto, resgatar e atualizar essa história fascinante para o público contemporâneo.
Além disso, Aristides Germani pode ganhar as telas de cinema. Primeiro, por meio de um documentário, a ser produzido pela Spaghetti Filmes.
E, num segundo momento, a história desse grande empreendedor do trigo brasileiro pode virar também um filme de ficção a ser dirigido por um cineasta brasileiro de expressiva carreira internacional.
As negociações para a realização do longa-metragem estão em curso, ainda sem data definida.