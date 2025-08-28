Na passarela, preview da coleção Noites de Verão da Drops de Menta

Modelo Marina Boff veste look da Coleção Primavera/Verão 2026. Carolina Brugnera / Divulgação

Há pouco menos de um mês da entrada da primavera, a Drops de Menta apresenta uma palhinha da tendência das próximas estações. A revelação dos looks ocorre nesta quinta-feira (28), a partir das 19h, por meio de um desfile ao ar livre no Becco, que fica no Complexo Fábrica, em Caxias.

Inspirada na magia das noites quentes da primavera e verão, a coleção tem tecidos naturais e texturizados, modelagens amplas e fluidas e uma paleta de crus e claros que se conecta à natureza, nas tonalidades verdes, marrons, azuis, rosas e vermelhos.

— Esta coleção é uma experiência de estilo que celebra encontros e liberdade, com sofisticação leve e atemporalidade — diz a CEO Márcia Costa.

O Complexo Fábrica fica localizado na Rua Nelson Dimas de Oliveira, 11 - bairro de Lourdes.

Modelo Alexandre Balbinot com look na paleta cru e claro, tendência da Coleção Primavera/Verão da Drops de Menta. Carolina Brugnera / Divulgação