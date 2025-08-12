Já está em pré-venda o segundo livro da escritora caxiense Lara Klinger

Vem aí o segundo livro da escritora caxiense Lara Klinger. O corpo in-verso sai pela Editora Libertinagem com sessão de autógrafos agendada para o dia 6 de setembro, às 17h, no Zarabatana Café (Centro de Cultura Ordovás), em Caxias do Sul.
Na obra a autora explora três esferas específicas da experiência humana: "heranças estranho-familiares", as "mazelas de ser mulher no mundo" e o "sofrimento do sujeito esmagado pelas engrenagens das injunções do Trabalho".
O corpo in-verso já está à venda pelo site da Editora Libertinagem e também estará disponível no lançamento.
Veja a seguir um trecho
(Des)construção
Passo por aquela rua e vejo
que a casa da infância virou pó
assim como o útero em que um dia morei também virará
e assim como o útero que mora em mim um dia virará
mas que nesse meio tempo serve apenas para sangrar
e me lembrar
que uma boa filha a casa reforma, sempre que cai.
(a filha e a casa).