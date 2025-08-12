Já está em pré-venda o segundo livro da escritora caxiense Lara Klinger

Escritora caxiense Lara Klinger lança livro de poesia. Acervo pessoal / Divulgação

Vem aí o segundo livro da escritora caxiense Lara Klinger. O corpo in-verso sai pela Editora Libertinagem com sessão de autógrafos agendada para o dia 6 de setembro, às 17h, no Zarabatana Café (Centro de Cultura Ordovás), em Caxias do Sul.

Na obra a autora explora três esferas específicas da experiência humana: "heranças estranho-familiares", as "mazelas de ser mulher no mundo" e o "sofrimento do sujeito esmagado pelas engrenagens das injunções do Trabalho".

O corpo in-verso já está à venda pelo site da Editora Libertinagem e também estará disponível no lançamento.

"O corpo in-verso" já está à venda pelo site da Editora Libertinagem. Editora Libertinagem / Reprodução

Veja a seguir um trecho

(Des)construção

Passo por aquela rua e vejo

que a casa da infância virou pó

assim como o útero em que um dia morei também virará

e assim como o útero que mora em mim um dia virará

mas que nesse meio tempo serve apenas para sangrar

e me lembrar

que uma boa filha a casa reforma, sempre que cai.