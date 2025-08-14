Instituto Flávio Luis Ferrarini celebra 10 anos de atividades culturais em Flores da Cunha

O escritor Flávio Ferrarini morreu em 2015, aos 53 anos, vítima de um acidente de trânsito. Roni Rigon / Agencia RBS

Neste sábado (16), a partir das 14h, vai rolar uma celebração especial por conta dos 10 anos do Instituto Flávio Luis Ferrarini.

O festival Somos da Terra do Sol ocorre no espaço da Família Pagno, no Travessão Rondelli, em Flores da Cunha. A programação é gratuita, mas a organização sugere a doação de livros ou materiais escolares.

Lembro com carinho do Flávio porque ele faz parte de uma geração de autores importantes na minha formação literária, incluindo ainda Eduardo Dall’Alba, Dinarte Albuquerque Filho, Marco de Menezes e Paulo Ribeiro.