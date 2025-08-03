Marcelo Mugnol

Marcelo Mugnol

Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

Coluna 3por4
Notícia

Homenageada desta semana no Órbita Literária é a artista caxiense Dilva Conte, aluna de mestres como Bez Batti e Xico Stockinger 

O painel faz alusão ao livro autobiográfico "Pátina do Tempo - Lembranças da Filha de uma Imigrante no Sul do Brasil". A entrada é franca

Marcelo Mugnol

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS