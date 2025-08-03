Homenageada desta semana no Órbita Literária é a artista caxiense Dilva Conte, aluna de mestres como Bez Batti e Xico Stockinger 

Vai rolar nesta segunda-feira (4) às 19h30min, uma homenagem especial, celebrando a vida e as obras de Dilva Conte (1931-2018), que foi aluna de mestres como Bez Batti e Xico Stockinger.
A artista caxiense, nascida em Forqueta, será lembrada pelo painel A Pátina do Tempo na Obra de Dilva Conte, durante o Órbita Literária desta segunda, na Livraria e Café Do Arco da Velha. A entrada é franca.
O painel faz alusão ao livro autobiográfico Pátina do Tempo - Lembranças da Filha de uma Imigrante no Sul do Brasil, lançado em 2018.
Marta Conte, a filha da autora, vai apresentar como nasceu o livro e o videodocumentário Vida e Obra.
Bernardete Conte, sobrinha da autora, apresentará suas impressões sobre a trajetória artística desde seu início.
Já Felipe Conte, neto da autora, idealizador e produtor do videodocumentário trará recortes do livro destacando as principais obras e como foi o processo de construção.