Galeria de Arte da UCS abre exposição da artista visual Andréa Brächer

A artista visual porto-alegrense Andréa Brächer abre nesta sexta-feira (8) exposição na Galeria de Arte da UCS, no Bloco J (sala 402 - 4º pavimento). A partir das 19h30min, Florestas: Do real ao imaginário poderá ser vista pelo público. A curadoria é da produtora cultural Letícia Lau.

Na abertura, Andréa vai falar sobre as obras apresentadas na exposição, que atravessam memória, mito e ecologia poética. A mostra integra a programação da 18ª Semana da Fotografia.

Neste recorte, fragmentos de florestas — de água e de terra — e pequenos seres encantados surgem como convites à imaginação e ao encantamento em imagens e objetos em cianotipia, cianotipia pigmentada com erva-mate e desenho fotogênico. Assim, a floresta se torna lugar de coexistência entre humanos e não humanos, entre ciência e mito, entre memória e criação.

