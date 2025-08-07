Galeria de Arte da UCS abre exposição da artista visual Andréa Brächer

A artista visual porto-alegrense Andréa Brächer abre nesta sexta-feira (8) exposição na Galeria de Arte da UCS, no Bloco J (sala 402 - 4º pavimento). A partir das 19h30min, Florestas: Do real ao imaginário poderá ser vista pelo público. A curadoria é da produtora cultural Letícia Lau.
Na abertura, Andréa vai falar sobre as obras apresentadas na exposição, que atravessam memória, mito e ecologia poética. A mostra integra a programação da 18ª Semana da Fotografia.
Neste recorte, fragmentos de florestas — de água e de terra — e pequenos seres encantados surgem como convites à imaginação e ao encantamento em imagens e objetos em cianotipia, cianotipia pigmentada com erva-mate e desenho fotogênico. Assim, a floresta se torna lugar de coexistência entre humanos e não humanos, entre ciência e mito, entre memória e criação.
Agende-se
- O quê: Florestas: Do real ao imaginário, de Andréa Brächer.
- Quando: abertura nesta sexta-feira (8), às 19h30min. A exposição fica em cartaz até o dia 29, com visitação de segunda a sexta-feira, das 8h30min às 22h30min.
- Onde: Galeria de Arte da UCS, fica na sala 402 do Bloco J.
- Quanto: entrada franca.