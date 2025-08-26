Filme com Rodrigo Santoro premiado em Berlim e exibido fora de competição no Festival de Gramado, estreia em Caxias do Sul

Em "O Último Azul", Denise Weinberg, em atuação elogiada, contracena com Rodrigo Santoro, homenageado no Festival de Gramado deste ano com o Kikito de Cristal. Vitrine Filmes / Divulgação

O Último Azul, dirigido por Gabriel Mascaro, é um drama distópico que explora com sensibilidade e poesia o tema do envelhecimento e da resistência. O filme, exibido recentemente na abertura do 53º Festival de Cinema de Gramado, é o destaque da programação da Sala Ulysses Geremia, no Centro de Cultura Ordovás.

A produção brasileira entra em cartaz nesta semana, em sessões de quinta a domingo, às 19h30min.

Leia Mais O empresário Aristides Germani volta aos holofotes por meio de um projeto de autoria de sua bisneta, Daniela De Carli

No filme, Tereza (Denise Weinberg) é obrigada a se mudar para uma colônia para idosos, mas decide embarcar em uma jornada pelos rios amazônicos para viver seu último desejo. A atuação da atriz é a força motriz da narrativa, que, nessas andanças, depara-se com o barqueiro Cadu (Rodrigo Santoro), que é confrontado em suas emoções.

Rodrigo Santoro foi agraciado com o Kikito de Cristal no Festival de Cinema de Gramado neste ano. Edison Vara/Ag.Pressphoto / Divulgação

O longa-metragem O Último Azul, premiado em festivais mundo afora, como em Berlim, neste ano, é uma reflexão poderosa sobre a liberdade e a busca por propósito, mesmo diante das adversidades.

Agende-se

O Último Azul, de Gabriel Mascaro

Sessões de quinta-feira (28) a domingo (31), às 19h30min, na Sala Ulysses Geremia (Centro de Cultura Ordovás - Rua Luiz Antunes, 312 - bairro Panazzolo - Caxias do Sul).

Comédia dramática expõe a crise da classe média

Valeria Bruni Tedeschi e Félix Lefebvre são os protagonistas do da comédia dramática "Entre Nós, o Amor". SMC / Divulgação

Outra atração da Sala Ulysses Geremia é o filme francês Entre Nós, o Amor, de Morgan Simon, com sessões de quinta a domingo, às 18h.

Na trama, Nicole (Valeria Bruni Tedeschi), uma mulher de 52 anos, parece ter conquistado tudo para viver a terceira idade da melhor forma.

No entanto, a verdade dentro de um dos apartamentos de um popular conjunto habitacional dos subúrbios de Paris parece pior do que o esperado. Nesse contexto, Serge (Félix Lefebvre), seu filho de 19 anos, está exausto da vida que leva ao lado da mãe, mergulhada em dívidas.

Com a aproximação do Natal, o relacionamento deles se transforma e essa se torna a única oportunidade para mudar de vida.

Agende-se

Entre Nós, o Amor, de Morgan Simon