Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

Coluna 3por4
Filme com Rodrigo Santoro premiado em Berlim e exibido fora de competição no Festival de Gramado, estreia em Caxias do Sul

A produção brasileira "O Último Azul" entra em cartaz na Sala de Cinema Ulysses Geremia. Veja os dias e horários

