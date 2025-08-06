Filho do artista plástico Candido Portinari volta a Caxias do Sul para palestrar na UCS; veja a programação completa

João Candido Portinari esteve palestrando na UCS em março deste ano e volta em novembro, com foco em debater direitos humanos. Roger Clots / Divulgação

O bom filho à casa torna. Pois então, em março deste ano, à convite da UCS, que celebrava 60 anos dos cursos de Artes Visuais, o carioca João Candido Portinari palestrou, conduzindo o público por meio de uma viagem pictórica e emotiva para falar da vida e obra de seu pai.

Dessa vez, João Candido aceitou a responsabilidade de debater assuntos pertinentes ao contexto atual em diversas partes do mundo envolvendo diversos tipos de conflitos. É que a UCS promove nos dias 4 e 5 de novembro a primeira edição do Congresso Internacional Cultura de Paz e Direitos Humanos.

Leia Mais Aluna do curso de Moda da UCS foi convidada a expor uma de suas peças no museu de Canela

Entre os agentes promotores do congresso estão as cátedras Sérgio Vieira de Mello ONU, a Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) e a Unitwin/Unesco em Educação para a Cidadania Global e Justiça Socioambiental.

— Ao propor esse encontro, a UCS reafirma seu compromisso com a justiça global, com a solidariedade internacional, com o respeito à dignidade humana e com a promoção dos Direitos Humanos. Na ocasião, a UCS também lança um Observatório sobre esses temas, iniciativa que foi instituída em março deste ano — revela a coordenadora da Cátedra Sérgio Vieira de Mello na UCS, professora Ana Maria Paim Camardelo.

Leia Mais Veja quanto custam os ingressos para assistir a programação do Festival de Gramado

Também promovem o Congresso o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Políticas Públicas e Sociais e o Observatório de Estudos e Práticas para Culturas de Paz da UCS e os programas de pós-graduação em Direito, Turismo e Hospitalidade, Psicologia e Educação e História.

Veja a programação completa do congresso

4 de novembro

Das 9h às 17h - Pré-congresso - Projetos de mestrandos e doutorandos vinculados à temática do evento

Local: Auditório do Bloco H

Local: Auditório do Bloco H 17h30min - A Proposta Franciscana de Paz - Marcos Alexandre Alves - Doutor em Educação e Pró-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa da UFN

Local: Auditório do Bloco H

- - Doutor em Educação e Pró-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa da UFN Local: Auditório do Bloco H 18h - Partilha de Experiência na Base Naval de Guantánamo - Cuba - Aline Stefani Fagundes - Juíza do Trabalho

Local: Auditório do Bloco H

- Cuba - Aline Stefani Fagundes - Juíza do Trabalho Local: Auditório do Bloco H 18h30min - Movimento Hizmet

Local: Auditório do Bloco H

Local: Auditório do Bloco H 19h30min- Abertura oficial com autoridades da UCS e convidados

Local: UCS Teatro

Local: UCS Teatro 19h45min - Oração pela Paz de São Francisco de Assis - Coro da UCS e Quarteto de Cordas

Local: UCS Teatro

- Coro da UCS e Quarteto de Cordas Local: UCS Teatro 20h - Conferência de Abertura: Cândido Portinari, os Direitos Humanos e o Sonho Universal pela Paz - João Cândido Portinari - Doutor em Ciências e Diretor Geral do Projeto Portinari

Local: UCS Teatro

Leia Mais Veja quem são os artistas caxienses selecionados para o Porto Alegre em Cena

5 de novembro

Das 13h30min - 15h30min - Apresentação de trabalhos em formato remoto

14h - Recepção dos convidados na Reitoria

16h - Painel de Cátedras e entidades - A Universidade e a Construção da Cultura da Paz e Não Violência - Alicia Cabezudo - Vice-presidente no International Peace Bureau - IPB Genebra; Miguel Garrido - Observatório da Paz, Pollyana de Lima - ACNUR - Agência da ONU para Refugiados; Svetlana Ruseishvili - Doutora em Sociologia e Coordenadora Acadêmica da Cátedra Sérgio Vieira de Mello

Local: Auditório Bloco H

- - Vice-presidente no International Peace Bureau - IPB Genebra; Miguel Garrido - Observatório da Paz, - ACNUR - Agência da ONU para Refugiados; - Doutora em Sociologia e Coordenadora Acadêmica da Cátedra Sérgio Vieira de Mello Local: Auditório Bloco H 18h - Lançamento oficial do Observatório de Direitos Humanos

Local: Auditório Bloco H

Local: Auditório Bloco H 18h30min - Coffee-break a la turca ofertado pela Armoni - Centro de Diálogo e Solidariedade Social

Local: Auditório Bloco H

- Centro de Diálogo e Solidariedade Social Local: Auditório Bloco H 19h30min - Apresentação Cultural - Jogral do Cetec sobre a fome

Local: UCS Teatro

- Jogral do Cetec sobre a fome Local: UCS Teatro 20h - Conferência: Refugiados e Resistência: os rostos humanos da guerra e o dever da solidariedade internacional - Svetlana Ruseishvili - Doutora em Sociologia e Coordenadora Acadêmica da Cátedra Sérgio Vieira de Mello UFSCAR

Local: UCS Teatro

- - Doutora em Sociologia e Coordenadora Acadêmica da Cátedra Sérgio Vieira de Mello UFSCAR Local: UCS Teatro 21h - Conferência: Estratégias Político-pedagógicas para a Construção da Cultura de Paz e Não Violência - Alicia Cabezudo - Vice-presidente no International Peace Bureau - IPB Genebra.

Local: UCS Teatro

Agende-se