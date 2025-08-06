Filho do artista plástico Candido Portinari volta a Caxias do Sul para palestrar na UCS; veja a programação completa

O bom filho à casa torna. Pois então, em março deste ano, à convite da UCS, que celebrava 60 anos dos cursos de Artes Visuais, o carioca João Candido Portinari palestrou, conduzindo o público por meio de uma viagem pictórica e emotiva para falar da vida e obra de seu pai.
Dessa vez, João Candido aceitou a responsabilidade de debater assuntos pertinentes ao contexto atual em diversas partes do mundo envolvendo diversos tipos de conflitos. É que a UCS promove nos dias 4 e 5 de novembro a primeira edição do Congresso Internacional Cultura de Paz e Direitos Humanos.
Entre os agentes promotores do congresso estão as cátedras Sérgio Vieira de Mello ONU, a Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) e a Unitwin/Unesco em Educação para a Cidadania Global e Justiça Socioambiental.
— Ao propor esse encontro, a UCS reafirma seu compromisso com a justiça global, com a solidariedade internacional, com o respeito à dignidade humana e com a promoção dos Direitos Humanos. Na ocasião, a UCS também lança um Observatório sobre esses temas, iniciativa que foi instituída em março deste ano — revela a coordenadora da Cátedra Sérgio Vieira de Mello na UCS, professora Ana Maria Paim Camardelo.
Também promovem o Congresso o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Políticas Públicas e Sociais e o Observatório de Estudos e Práticas para Culturas de Paz da UCS e os programas de pós-graduação em Direito, Turismo e Hospitalidade, Psicologia e Educação e História.
Veja a programação completa do congresso
4 de novembro
- Das 9h às 17h - Pré-congresso - Projetos de mestrandos e doutorandos vinculados à temática do evento
Local: Auditório do Bloco H
- 17h30min - A Proposta Franciscana de Paz - Marcos Alexandre Alves - Doutor em Educação e Pró-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa da UFN
Local: Auditório do Bloco H
- 18h - Partilha de Experiência na Base Naval de Guantánamo - Cuba - Aline Stefani Fagundes - Juíza do Trabalho
Local: Auditório do Bloco H
- 18h30min - Movimento Hizmet
Local: Auditório do Bloco H
- 19h30min- Abertura oficial com autoridades da UCS e convidados
Local: UCS Teatro
- 19h45min - Oração pela Paz de São Francisco de Assis - Coro da UCS e Quarteto de Cordas
Local: UCS Teatro
- 20h - Conferência de Abertura: Cândido Portinari, os Direitos Humanos e o Sonho Universal pela Paz - João Cândido Portinari - Doutor em Ciências e Diretor Geral do Projeto Portinari
Local: UCS Teatro
5 de novembro
- Das 13h30min - 15h30min - Apresentação de trabalhos em formato remoto
- 14h - Recepção dos convidados na Reitoria
- 16h - Painel de Cátedras e entidades - A Universidade e a Construção da Cultura da Paz e Não Violência - Alicia Cabezudo - Vice-presidente no International Peace Bureau - IPB Genebra; Miguel Garrido - Observatório da Paz, Pollyana de Lima - ACNUR - Agência da ONU para Refugiados; Svetlana Ruseishvili - Doutora em Sociologia e Coordenadora Acadêmica da Cátedra Sérgio Vieira de Mello
Local: Auditório Bloco H
- 18h - Lançamento oficial do Observatório de Direitos Humanos
Local: Auditório Bloco H
- 18h30min - Coffee-break a la turca ofertado pela Armoni - Centro de Diálogo e Solidariedade Social
Local: Auditório Bloco H
- 19h30min - Apresentação Cultural - Jogral do Cetec sobre a fome
Local: UCS Teatro
- 20h - Conferência: Refugiados e Resistência: os rostos humanos da guerra e o dever da solidariedade internacional - Svetlana Ruseishvili - Doutora em Sociologia e Coordenadora Acadêmica da Cátedra Sérgio Vieira de Mello UFSCAR
Local: UCS Teatro
- 21h - Conferência: Estratégias Político-pedagógicas para a Construção da Cultura de Paz e Não Violência - Alicia Cabezudo - Vice-presidente no International Peace Bureau - IPB Genebra.
Local: UCS Teatro
Agende-se
- O quê: 1º Congresso Internacional Cultura de Paz e Direitos Humanos.
- Quando: 4 e 5 de novembro
- Onde: Campus-Sede da UCS
- Quanto: inscrições gratuitas por meio deste link.