Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

Coluna 3por4
Filho do artista plástico Candido Portinari volta a Caxias do Sul para palestrar na UCS; veja a programação completa

João Candido Portinari é um dos convidados do 1º Congresso Internacional Cultura de Paz e Direitos Humanos, que ocorre em novembro, em Caxias do Sul. Já é possível se inscrever

