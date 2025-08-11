Em cena no Teatro do Sesc Caxias a guitarrada paraense

Te liga! Rola nesta segunda (11) e terça-feira (12) mais uma ação do projeto Sonora Brasil 2025.
Os músicos paraenses Manoel Cordeiro e Felipe Cordeiro, respectivamente pai e filho, apresentam uma palestra com o tema Guitarrada Paraense, nesta segunda, às 19h, no Teatro do Sesc Caxias do Sul (Rua Moreira Cesar, 2462). As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo e-mail culturacaxias@sesc-rs.com.br.
Terça-feira, às 20h, os artistas sobem ao palco em um show trazendo a fusão de ritmos amazônicos como guitarrada, lambada, carimbó à música eletrônica e pop. Ingressos a R$ 10 (usuários da Credencial Sesc); R$ 15 (meia-entrada) e R$ 30 (público geral), à venda no site do Sesc.