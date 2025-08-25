Documentário conta a história da dança em Caxias ao longo de cinco décadas

Dançatória - 50 Anos de Dança em Caxias do Sul terá sessão de lançamento no dia 3 de setembro. Kosmo Produção / Divulgação

Te liga! Põe na agenda. Vai rolar na próxima quarta-feira, dia 3 de setembro, o lançamento do documentário Dançatória - 50 Anos de Dança em Caxias do Sul. A sessão se inicia às 19h, na Sala Ulysses Geremia.

Concebido e dirigido por Uelinton Canedo e Jacqueline Aires, o documentário reúne depoimentos e imagens que contam as cinco décadas de dança feita em Caxias. Os trabalhos foram iniciados em março até chegar à estreia, que integra a programação da 25ª edição do Caxias em Cena.

Falando das suas áreas e estilos de atuação, participaram das gravações Paula Giusto, Roberta Spader, Sandra Trintinaglia, Lisa Susin, Carla Vanez, Juliano Vieira Dias, Gê Break, Vanessa Carraro, Rúdi Bortolotto, Renata Dalla Rosa, Sigrid Nora, Magda Carpeggiani e Gislaine Sacchet.

Além dos depoimentos reunidos, o audiovisual tem cenas gravadas em diversos lugares da cidade, tais como a Praça Dante Alighieri, o Monumento ao Imigrante, o Edifício Eberle, a Igreja Matriz Santa Teresa, a Fluência Casa Hip Hop e o espaço do grupo Miseri Coloni.

Clipe no interior

Para o videoclipe inédito que integra a narrativa também foram realizadas gravações no interior do município, na Segunda Légua.

Participam os bailarinos Roberta Spader, Juliano Vieira Dias, Cristiano Bacichetto, Maria Lilith, Márcia Teixeira e Robson Terres sob a direção coreográfica de Juliano Vieira Dias.