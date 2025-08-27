Dezoito grupos de dez países são atração do Festival de Folclore em Nova Prata

Bailado Gaúcho é o grupo anfitrião do Festival Internacional de Folclore em Nova Prata. FIFNP / Divulgação

Durante cinco noites o ginásio Alcides Tarasconi, em Nova Prata, o público poderá conferir as apresentações de 18 grupos, sendo nove internacionais e nove locais, além do anfitrião do evento, o Bailado Gaúcho. Tudo isso dentro da programação do 21º Festival Internacional de Folclore de Nova Prata, que ocorre de 3 a 7 de setembro.

Único nas Américas a sediar um campeonato de danças folclóricas, neste ano o festival reúne grupos da Itália, Croácia, China, Equador, Eslováquia, Chile, França, Rússia e Uruguai em busca do título.

— Além de colocar Nova Prata no mapa dos grandes eventos culturais, o festival também abre portas para o turismo e faz com que companhias de dança renomadas, das mais variadas origens, desejem estar no nosso palco — avalia o presidente do Setor América e da Comissão Mundial de Festivais da Federação de Festivais Internacionais de Dança (FIDAF), Regis Bastian.

