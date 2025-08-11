Daiane Anselmi comemora aniversário revelando os looks da coleção Primavera-Verão, em Caxias do Sul

Olha só que bacana! Quem respira moda só poderia celebrar aniversário em meio ao lançamento de uma nova coleção. Nesta quinta-feira (14) não basta só comemorar 40 anos, a Daiane Anselmi vai colocar em cena os looks da moda Primavera-Verão da renomada marca Anselmi em evento que realiza ao lado de sua irmã Mônica Mattos, na Marasquino da Casa Anselmi, em Caxias do Sul.