Cultura urbana e skate moldam gerações em Caxias do Sul, aponta documentário

Lançamento do documentário "Skate - Além das Pistas", de Willian Santos, será nesta terça-feira (12), no Ordovás. Willian Santos / Divulgação

Mais do que um shape sobre rodas, o skate é vetor de uma cena cultual que vai além das pistas. E é nessa vibe que uma galera de Caxias resolveu produzir o documentário Skate - Além das Pistas, retratando como o skate pode ser usado como ferramenta de transformação, pertencimento e resistência.

A produção, viabilizada pela Lei Paulo Gustavo, conta com a direção e edição de Willian Santos.

A sessão de estreia vai rolar nesta terça-feira (12), às 19h30min, na Sala de Cinema Ulysses Geremia, que fica no Centro de Cultura Ordovás. A sessão é grátis.

Depois da exibição ocorre um bate-papo com a equipe e personagens do doc, falando sobre a relação entre os praticantes e os espaços urbanos como territórios vivos de convivência e expressão.

