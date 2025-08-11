Marcelo Mugnol

Marcelo Mugnol

Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

Coluna 3por4
Notícia

Cultura urbana e skate moldam gerações em Caxias do Sul, aponta documentário

Produção lança olhar sobre o impacto da cena na cidade e seus desafios estruturais. Sessão de lançamento ocorre na Sala Ulysses Geremia, no Centro de Cultura Ordovás

Marcelo Mugnol

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS