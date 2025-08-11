Cultura urbana e skate moldam gerações em Caxias do Sul, aponta documentário

Mais do que um shape sobre rodas, o skate é vetor de uma cena cultual que vai além das pistas. E é nessa vibe que uma galera de Caxias resolveu produzir o documentário Skate - Além das Pistas, retratando como o skate pode ser usado como ferramenta de transformação, pertencimento e resistência.
A produção, viabilizada pela Lei Paulo Gustavo, conta com a direção e edição de Willian Santos.
A sessão de estreia vai rolar nesta terça-feira (12), às 19h30min, na Sala de Cinema Ulysses Geremia, que fica no Centro de Cultura Ordovás. A sessão é grátis.
Depois da exibição ocorre um bate-papo com a equipe e personagens do doc, falando sobre a relação entre os praticantes e os espaços urbanos como territórios vivos de convivência e expressão.
Te liga!
Estreia do documentário "Skate - Além das Pistas"
- Terça-feira (12), às 19h30min
- Sala Ulysses Geremia (Centro de Cultura Ordovás - Rua Luiz Antunes, 312 - Caxias do Sul)
- Sessão gratuita