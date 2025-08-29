Caxias do Sul recebe mais uma edição da série Concertos Comunitários 

A tradicional série Concertos Comunitários Zaffari volta a Caxias do Sul neste final de semana.
A apresentação da Orquestra Theatro São Pedro, sob a regência do maestro Evandro Matté, ao lado de três solistas de destaque: Luana Pacheco (canto), Mari Kerber (piano e canto) e Ale Ravanello (canto e harmônica) vai ser neste sábado (30), às 18h, no Bourbon Shopping San Pellegrino, em Caxias do Sul.
O programa reúne o melhor dos clássicos do jazz, incluindo obras consagradas como Right Across the Street, Feeling Good, All of Me, In the Mood, entre outras que marcaram gerações.
A entrada é gratuita.