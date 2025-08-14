Calçada da Fama: veja quando Rodrigo Santoro, Edson Celulari, Miguel Falabella e Denise Fraga serão eternizados em Gramado

O primeiro a deixar sua marca na Caçada da Fama vai ser o ator Rodrigo Santoro, nesta sexta-feira (15), às 17h40min. Jorge Bispo / Divulgação

Um dos charmes do Festival de Gramado — e que tem se tornado concorrida pelo público — é a cerimônia da Calçada da Fama. A cada nova edição mais artistas deixam impressas sua marca, sendo eternizados na calçada da Avenida Borges de Medeiros, a mais famosa da cidade.

Neste ano, serão 12 novos nomes do cinema e da teledramaturgia brasileira, cujas mãos e assinaturas ficarão imortalizadas em Gramado, às portas do Palácio dos Festivais. A cerimônia ocorre em uma das estações do Tapete Vermelho, na Rua Coberta.

O primeiro a deixar sua marca vai ser o ator Rodrigo Santoro, nesta sexta-feira (15), às 17h40min.

Calçada da Fama 2025

Veja a seguir a lista completa das homenagens: