Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

Coluna 3por4
Calçada da Fama: veja quando Rodrigo Santoro, Edson Celulari, Miguel Falabella e Denise Fraga serão eternizados em Gramado

Ao todo, 12 novos nomes do cinema e da teledramaturgia brasileira vão participar da homenagem. Neste ano, o abre alas será com ator Rodrigo Santoro, sexta-feira (15 ), no Tapete Vermelho

