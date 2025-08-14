Calçada da Fama: veja quando Rodrigo Santoro, Edson Celulari, Miguel Falabella e Denise Fraga serão eternizados em Gramado

Um dos charmes do Festival de Gramado — e que tem se tornado concorrida pelo público — é a cerimônia da Calçada da Fama. A cada nova edição mais artistas deixam impressas sua marca, sendo eternizados na calçada da Avenida Borges de Medeiros, a mais famosa da cidade.
Neste ano, serão 12 novos nomes do cinema e da teledramaturgia brasileira, cujas mãos e assinaturas ficarão imortalizadas em Gramado, às portas do Palácio dos Festivais. A cerimônia ocorre em uma das estações do Tapete Vermelho, na Rua Coberta.
O primeiro a deixar sua marca vai ser o ator Rodrigo Santoro, nesta sexta-feira (15), às 17h40min.
Calçada da Fama 2025
Veja a seguir a lista completa das homenagens:
- Sexta-feira (15), às 17h40min: Rodrigo Santoro
- Sábado (16), às 19h30min: Bruna Linzmeyer e Ícaro Silva
- Domingo (17), às 17h: Camila Morgado, Edson Celulari e Isabel Fillardis
- Segunda-feira (18), às 17h: Miguel Falabella, Malu Galli, Daniele Winits e Eduardo Moscovis
- Terça-feira (19), às 17h: Marcélia Cartaxo
- Quarta-feira (20), às 17h: Denise Fraga