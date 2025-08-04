Aluna do curso de Moda da UCS foi convidada a expor uma de suas peças no museu de Canela

Marília Valmorbida, foi convidada a expor um de seus looks no Museu da Moda, em Canela. Acervo pessoal / Divulgação

Olha só que bacana! A estudante do curso de moda da UCS, Marília Valmorbida, foi convidada a expor um de seus looks no Museu da Moda, em Canela.

O vestido foi concebido pelo projeto Tramas de Memórias, que surgiu a partir de uma caixa, onde a estudante guardava objetos afetivos, como suas bonecas de pano e camafeus.

— Mesmo sendo de contextos diferentes, os itens têm em comum o fato de representarem histórias, tradição e o valor do trabalho feito à mão — conta Marília.

