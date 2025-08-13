A cantora Mariana Stedele se apresenta em Caxias do Sul nesta sexta-feira 

Vai rolar nesta sexta-feira (15) o show com a cantora, compositora, multi-instrumentista e atriz Mariana Stedele. Dizem que ela vem “incendiando” a cena nas performances do seu primeiro show autoral: Língua de Fogo.
Mariana se apresenta a partir das 20h, na Sala de Teatro Professor Valentin (prédio anexo ao Centro de Cultura Ordovás).
O show faz parte do Dandô, o Circuito de Música Dércio Marques, que conecta artistas de diversos cantos do Brasil em uma grande ciranda de saberes. A abertura fica por conta do duo anfitrião Pocket Poets.
Ingressos a R$ 20, à venda na hora.