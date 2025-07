Volta a Caxias do Sul, Wander Wildner, o cancioneiro urbano: punk no estilo, brega no requinte

No repertório , músicas do álbum Diversões Iluminadas , além de clássicos da carreira solo, como Bebendo vinho, Eu tenho uma camiseta escrita eu te amo e Consigo ser alegre o tempo inteiro. Vai rolar ainda alguns covers de Caetano Veloso, Bob Marley, Secos & Molhados e Iggy Pop.

Depois do show do Wander, o Luciano Paim assume o palco, ao lado do Conjunto Hardcore Serrano, formado por Fábio Scope (baixo e vocal) e Fine Pfeifer (bateria e vocal). No repertório, O Meu Recado, Baile Punk na Serra e Chimarrão com Rivotril, entre outras.