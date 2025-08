Vem aí a 7ª edição do Projeto Tem Gente Teatrando Pelos Bairros de Caxias do Sul 

A peça conta a história de Olívio, que um dia pegou a estrada e saiu sem rumo. Marcelo Casagrande / Divulgação

Projetos de itinerância e descentralização são sempre bem-vindos. E aliás, é uma das marcas da Companhia Tem Gente Teatrando, de Caxias do Sul.

Pois então, vai rolar entre os dias 4 e 8 de agosto, a 7ª edição do Tem Gente Teatrando Pelos Bairros de Caxias. Ao todo, serão nove apresentações gratuitas, desde a Praça Dante Alighieri, no Centro, passando ainda pelos bairros Nossa Senhora de Fátima, São Ciro, Reolon e Santa Fé.

O espetáculo da vez é Superfície do Tempo, com direção e dramaturgia de Fábio Cuelli. A peça conta a história de Olívio, que um dia pegou a estrada e saiu sem rumo. Ele e a sua Kombi Maria GiraMundo atravessaram muitos territórios até chegarem na Superfície do Tempo.

Com o uso de máscaras, manipulação de objetos, dança e narração, o espetáculo investe no teatro de animação para abordar uma temática urgente dos dias atuais: o desequilíbrio do nosso planeta.

Programe-se

Apresentação do espetáculo Superfície do Tempo durante a 7ª edição do Projeto Tem Gente Teatrando Pelos Bairros de Caxias. A classificação é livre. A seguir, veja onde a peça será apresentada:

Segunda-feira (4) - Bairro Centro

Hora: 12h30min

Local: Praça Dante Alighieri

Terça-feira (5) - Bairro Reolon

Hora: 9h e 16h

Local: Escola Municipal de Ensino Fundamental Machado de Assis

Quarta-feira (6) - Bairro Santa Fé

Hora: 9h e 16h

Local: EMEF Presidente Tancredo de Almeida Neves

Quinta-feira (7) - Bairro São Ciro

Hora: 9h e 16h

Local: EMEF Laurindo Luiz Formolo

Sexta-feira (8) - Bairro Nossa Senhora de Fátima

Hora: 9h e 15h

Local: EMEFundamental Presidente Castelo Branco