Veja quanto custam os ingressos para assistir a programação do Festival de Gramado

Abertura oficial do Festival de Gramado será no dia 15 de agosto. Cleiton Thiele / Agência Pressphoto

Te liga! A 53ª edição do Festival de Cinema de Gramado tá logo ali. A exibição dos filmes ocorre entre os dias 13 e 23 de agosto. A abertura oficial é no dia 15. Quem quiser conferir a programação no Palácio dos Festivais já pode comprar seus ingressos.

As entradas para as sessões noturnas do evento estão disponíveis para venda na plataforma Eleven Tickets. Ao adquirir os ingressos, os espectadores têm acesso aos filmes em competição e entrega de homenagens. Já para as exibições pela parte da manhã e da tarde (projetando na tela as produções da noite anterior), a entrada é gratuita.

Leia Mais Jovem indígena que sonhava aparecer no cinema de Gramado comemora seleção para o festival deste ano

Neste ano serão homenageados a atriz Marcélia Cartaxo, a produtora Mariza Leão e o ator Rodrigo Santoro receberão, respectivamente, os troféus Oscarito, Eduardo Abelin e Kikito de Cristal.

Ainda não foi disponibilizada a lista de filmes em competição a serem exibidos por dia no festival.

Leia Mais Os cinco filmes gaúchos que vão disputar Kikitos no Festival de Gramado

O que já está definido é o filme de abertura, no dia 15 de agosto. Protagonizado por Denise Weinberg, com Rodrigo Santoro, Adanilo e Miriam Socarrás no elenco, o Festival de Gramado vai exibir na abertura o longa-metragem O Último Azul.

Leia Mais Saiba quais são os seis filmes brasileiros que concorrem ao Kikito no Festival de Gramado

Quanto custa

Sessões entre 15 e 22 de agosto

Ingressos a partir de R$ 65 (meia-entrada), à venda na plataforma Eleven Tickets .

(meia-entrada), à venda na plataforma . Ingresso inteiro R$ 130.

Sessão de premiação no dia 23 de agosto