Trabalho inspirado na obra do escritor Ailton Krenak ganha o prêmio mais importante da 47ª edição da Maratona de Moda da UCS

Inspirada no pensamento do escritor, ambientalista e líder indígena brasileiro Ailton Krenak, a criação da acadêmica Thádya Louise Teixeira Marin conquistou o prêmio da Associação dos Profissionais do Design do RS (Apdesign), durante a 47ª edição da Maratona de Moda, realizada na noite desta segunda-feira (30), no UCS Teatro.

A coleção Natureza Humana propõe um manifesto "tingido naturalmente pelos ciclos da natureza e guiado por materiais que nascem dela — madeiras, sementes e fibras".

Cada estudante escolheu uma referência intelectual, transformando o palco do UCS Teatro em uma passarela ao mesmo tempo lúdica e ousada. Os trabalhos, desenvolvidos sob orientação dos professores Gilda de Ross, Sérgio Lopes e Tatiana Laschuk foram avaliados pelos jurados Fábio Annes Duarte, Jonatan Cruz, Paula Segato, Roberta Weiand e Suélen Biazoli.

— Moda, arte, dança e música dividiram o mesmo palco, reafirmando a força e a diversidade do setor criativo. As coleções apresentadas pelos acadêmicos de Moda impressionaram pelo alto nível técnico e criativo, refletindo o intenso trabalho desenvolvido durante o semestre — avalia o coordenador do curso de Moda, Renan Isoton.

Além dos desfiles, ocorreu uma performance apresentada por alunos dos cursos de Dança e de Música da UCS. Bruno Zulian / Divulgação

Atrações paralelas

A 47ª Maratona teve ainda atrações inéditas, envolvendo outras áreas culturais da UCS: a performance apresentada por alunos dos três primeiros semestres do curso de Dança e da disciplina de Prática de Conjunto do curso de Música e a exibição da videoarte Pensar em Loop Infinito, criada pelo professor Lissandro Stallivieri, dos cursos de Artes Visuais e Produção Audiovisual.

