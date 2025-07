Programação da Maratona do Rock vai ter shows no São Patrício e festival de música na sede da UAB em Caxias

A banda Puro Malte é uma das atrações do festival que vai rolar no domingo (13), na sede da UAB, no bairro Panazzolo. Thiago Atkinson / Divulgação

Te liga! O São Patrício Bar anuncia mais uma edição da já tradicional Maratona do Rock. Vão rolar diversos shows no bar, com entrada franca.

Põe na agenda: Maicom Segalla Acústico (quinta, dia 10), Cabras da Peste (sexta, dia 11), Magnata Joe e Peter 27 (sábado, dia 12).

No domingo (13), pra celebrar o Dia Mundial do Rock, o bar vai promover um festival na sede da União das Associações de Bairros (UAB) de Caxias do Sul (Av. Independência, 2542 - Panazzolo). A partir das 15h, vai ter food trucks, bazar e show com as bandas Devil Dogs, Puro Malte, Tissão e Uzguri e Código 4. Nos intervalos, DJ Josué Rainert.

