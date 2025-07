Pela primeira vez em Caxias do Sul, DJs Katia e Bruno Suman animam a pista da festa Baila Comigo

Vai rolar pela primeira vez em Caxias a festa Baila Comigo . Na discotecagem, duas gerações de DJs, Katia Suman e Bruno Suman vão botar a galera pra dançar. É sábado (12), a partir das 19h, no Memphis Juke Joint, no centro de Caxias.

Pensada para o público 50+ , que, geralmente, curte se divertir cedo com um som animado, num ambiente acolhedor e confortável, a festa tem atraído galera de todas as idades .

No set list da Katia, música brasileira no estilo “pra todo mundo cantar junto” . Já o Bruno, vai tocar pérolas das décadas de 1970, 1980 e 1990 .

Quanto custa

Os ingressos já estão no 3º lote e custam R$ 70, à venda no site Uniticket. Mais informações no perfil do Instagram @bailacomigo_festa.