Mauro Borba volta a Caxias do Sul para celebrar os 25 anos da festa Boys Don't Cry

Mauro Borba, ícone da comunicação no Sul do Brasil, festeja os 25 anos de história da festa Boys Don't Cry.

Quem curte os clássicos do pop e do rock que marcaram gerações desde os anos 1980 até 2000, vai curtir a festa Boys Don't Cry marcada para ocorrer neste sábado (2), a partir das 22h, no Memphis Juke Joint, no centro de Caxias do Sul.