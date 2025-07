Influenciados por ska, reggae, ritmos latinos e rock’n’roll, músicos da banda Skaçulinhas lançam primeiro álbum

Te liga! Pensa só, colocar pitadas sonoras de The Clash, Ramones, The Specials, Bob Marley e Os Paralamas do Sucesso num liquidificador potente até extrair novas músicas.

Pois então, o resultado dessa alquimia sonora vai reverberar junto ao público no dia 2 de agosto, a partir das 19h, em um evento especial para convidados no Ecoa Espaço Coletivo das Artes, em Garibaldi. Por lá vai rolar um pocket show e bate-papo com o público após lançamento do EP Os Caçulinhas d'Outrora.