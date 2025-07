Ex-prefeito de Farroupilha, Fabiano Feltrin apresenta o espetáculo 'Elvis, Celebration in Concert', em Caxias do Sul

Nesta terça-feira (1º), a sede social do Recreio da Juventude, em Caxias do Sul, vai se transformar em um t emplo do rock’n’roll com uma trilha repleta de hits do Elvis Presley , cantados e celebrados por Fabiano Feltrin.

No repertório sucessos atemporais como Love Me Tender, Suspicious Minds, Always On My Mind e It's Now or Never, entre tantas outras.