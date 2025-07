Escritor Delcio Agliardi lança livro com ilustrações do aquarelista Antonio Giacomin 

Aquarela do artista visual Antonio Giacomin integra o livro "O avô do meu avô me contou", de Delcio Agliardi. Antonio Giacomin / Divulgação

Revelo aqui em primeira mão uma das ilustrações do novo livro do escritor Delcio Agliardi, patrono da 35ª Feira do Livro de Caxias do Sul, em 2019.

O avô do meu avô me contou narra a história de uma menina que se encanta ao conhecer as descobertas e os sofrimentos da vida de seus antepassados, vindos de Bérgamo, no norte da Itália, em 1875.

