Em turnê nacional, Bianca Gismonti e Julio Falavigna se apresentam em Caxias do Sul

Bianca Gismonti, filha de Egberto Gismonti, volta a Caxias para se apresentar ao lado do marido, o baterista caxiense Julio Falavigna. Renata Casagrande / Divulgação

Olha só que bacana! Põe na agenda: Bianca Gismonti e Julio Falavigna se apresentam em Caxias do Sul no dia 25 de julho, às 20h, no Teatro Pedro Parenti (Casa da Cultura). Em Porto Alegre vai ser no dia 19 de julho, na Sala Jazz Geraldo Flach.

O show Navegador de Silêncios tem a filho do Egberto Gismonti, no piano e voz e, o caxiense Julio, na bateria.

— Esse show une repertório do amado Egberto Gismonti com temas autorais de todos os discos do Trio e arranjos clássicos da MPB que vamos gravar no ano que vem — adianta a pianista e compositora.

Entre as músicas incluídas no repertório, estão as composições de Egberto, como Palhaço e Maracatu, e o clássico da música popular brasileira Encontros e Despedidas, que ganhou um arranjo original.

Além disso, músicas autorais dos quatro discos lançados e composições inéditas do novo álbum, Tapeçaria, incluindo a faixa que dá nome ao espetáculo, prometem uma experiência única para o público.

Quanto custa?