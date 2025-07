Editora caxiense lança coletânea de crônicas de escritores da Serra

Obra, publicada pela Liddo editora, tem organização dos escritores Igor Luchese e Dinarte Albuquerque Filho. Liddo Editora / Reprodução

Te liga! Já tem data de lançamento a Coletânea de Autores da Serra Gaúcha - Crônicas, iniciativa do escritor Igor Luchese, com apoio da Liddo Editora.

Anota aí na agenda: vai ser no dia 9 de agosto, a partir das 14h, no Zarabatana Café, que fica ali no Centro de Cultura Ordovás.

O texto da orelha, assinado pelos organizadores (Igor Luchese e Dinarte Albuquerque Filho), diz: "Neste segundo volume da série Autores da Serra Gaúcha (iniciada com o volume de Contos, em 2023), reunimos cronistas com seus diferentes textos, que expressam suas impressões sobre vida a partir da literatura. O projeto continua com a ideia central de mostrar a qualidade dos escritores da Serra gaúcha."

Dentre os autores selecionados estão cinco colunistas do jornal Pioneiro: Adriana Antunes, Candice Soldatelli e Marcelo Mugnol, com crônicas publicadas semanalmente, além da Tríssia Ordovás Sartori, publicada quinzenalmente no caderno Almanaque, e mais a Juliana Bevilaqua, atual colunista de Economia.

O livro estará disponível durante a sessão de autógrafos, e também nas livrarias Do Arco da Velha e Mercado de Ideias (em Caxias do Sul), Dom Quixote (Bento Gonçalves), e Almanaque Cultural (Flores da Cunha). Ou ainda, direto com a Liddo Editora (pelo e-mail liddoeditora@gmail.com ou Instagram @liddoeditoracaxias).

Coletânea de Autores da Serra Gaúcha - Crônicas custa R$ 65. Na ocasião, o volume de Contos também será comercializado. Ao adquirir os dois, o leitor pagará R$ 100.

Autores selecionados

Veja a lista de escritores selecionados para a Coletânea de Autores da Serra Gaúcha - Crônicas: