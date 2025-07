Brasil: de pátria de chuteiras à pátria soberana dos memes

O intraduzível Chacrinha ensinava: “Quem não se comunica, se trumbica!”. Dizia isso em rede nacional, a plenos pulmões, sábados à tarde, geralmente seguido de expressões como: “Alô, Terezinha!” ou “Vai para o trono ou não vai?”. Mas a apoteose, ao menos pra mim, era ver aquele doido fantasiado de palhaço gritar: “Vocês querem bacalhau???”. A câmera então enquadrava o público em êxtase dizendo: “simmm!!!”. E aí, o velho Chacrinha, lançando postas de peixe à plateia dizia: “Toma bacalhau!”. Eu em casa, sentado no chão da sala vendo essa palhaçada toda caía em gargalhadas.

A seriedade é sempre bem vista e quista como a mais nobre atitude do ser humano que sabe usar o polegar opositor e o telencéfalo altamente desenvolvido. Ou, pelo menos, uma das mais nobres. Sobretudo a quem deseja subir o monte Everest corporativo, acadêmico, esportivo e por aí vai. Tanto faz. “Quer aparecer? Pendura uma melancia no pescoço”. Era assim que a minha avó Nair se referir às palhaçadas dos netos, exercitando piadas sem graça, das quais ríamos até molhar as calças. Ela não.

A seriedade do Chacrinha era jogar bacalhau na plateia em êxtase. Da mesma forma, mesmo que por um viés atravessado, políticos (ou pelo menos alguns deles) atualmente engajam seus fiéis com vídeos criados pra bombar. “Me filma que vou ali na bancada”, dizem eles, geralmente fantasiados com a couraça da justiça, paladinos de ilibada conduta. Só que (nem sempre) não.

Eu, particularmente, gostava mais das redes sociais na Era do Orkut, quando ninguém levava aquilo a sério. Inventavam-se comunidades estranhas com gente esquisita não como forma de engajamento, mas pra fazer piada do sistema. Tão piada que o dono do Orkut, quando resolveu abandonar o barco, à deriva, deu um prazo pra galera salvar suas fotos — o que pouca gente fez.

Chacrinha se vestia como clown, ou como um palhaço, no bom português. Vestia-se e agia como clown. Fazia piada de si mesmo, da plateia, ridicularizava os convidados, os músicos eram obrigados a fingir que tocavam, porque quase nada era verdade. Eu ria, sentado no chão da sala, vendo aquela palhaçada. E é dessa forma que enxergo grande parte das postagens de pencas de políticos que se vendem com o selo da seriedade, quando na verdade, estão praticando stand-up comedy. “Vocês querem bacalhau???”.

Logo ali, no futuro cada dia menos distante, a piazada não vai mais duelar entre si dizendo: “Sabe quem é o meu pai? Ele é médico (ou empresário, ou coach, escolha em modo aleatório). A gurizada vai brigar, dizendo: “Quantos seguidores tu tem, cara?”. Pelo bem e pelo mal, as redes sociais têm virado piada. Ruim, porque tem fake news fantasiada de seriedade e vozes paladinas como simulacro da seriedade divina. De toda forma, como patriota, enalteço o Brasil, que deixou de ser a pátria de chuteiras, tornando-se a pátria soberana dos memes. Ninguém nos vencerá.