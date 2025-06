Zé Bitter Band prepara novo show com músicas de Tim Maia e Raul Seixas

Luciano Britto, Zé Bitter e Marcos Petta voltam a formar um power trio apostando em uma nova proposta musical, com versões de canções de Tim Maia e Raul Seixas. Acervo Pessoal / Divulgação

Volta à cena a Zé Bitter Band, reunindo Zé Bitter, é claro, mais o Luciano Britto, na bateria e backing vocal e, Marcos Petta, no baixo. Eles estão trabalhando em um show especial chamado Tim e Rauzito, o Encontro do Síndico com o Maluco Beleza.

O lançamento oficial vai ser no dia 14 de setembro, no Bar do Neves Bar do Neves (Rua Tronca, 1.922 - bairro Exposição).

Enquanto isso, o trio segue com o habitual repertório pop-rock incluindo algumas música do novo show.