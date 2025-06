Sextou com chorinho no palco do Zarabatana Café, em Caxias do Sul

Quem procura uma trilha sonora pra começar a embalar o final de semana tem uma boa opção lá no Zarabatana Café , no Centro de Cultura Ordovás.

Além da tradicional discotecagem do Zaraba, com curadoria do DJ Fumaça, vai rolar por lá nesta sexta-feira (13), a partir das 20h, uma apresentação especial da Oficina de Choro da Serra Gaúcha, reunindo alunos e professores em uma celebração dedicada à riqueza e à tradição do choro brasileiro.