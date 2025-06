Sempre bem acompanhado, Nelson Motta vem a Caxias do Sul para participar de bate-papo

Nelsinho está no centro da foto, usando gravata listrada e segurando um copo com um drink da estação, em meio a notáveis da música popular brasileira, como Tom e Vinicius.

O registro virou a capa do livro As Sete Vidas de Nelson Motta, lançado no liminar entre 2013 para 2014, e que revela — como diz o título — bastidores da efervescente carreira do jornalista, sempre muito bem acompanhado.