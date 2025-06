Ousadia ou cara de pau?

E aquele guri, tímido, no canto da sala , reconhecido como o mais feio da escola (e nesse quesito tenho lugar de fala), que se levanta no meio da aula de Matemática pra entregar um bilhete recheado de coraçõezinhos à guria mais linda da escola? Ousado? Ou um baita cara de pau?

Então, a primeira cena que recordo é de um mini-coach ensinando outros mini-aprendizes a ganharem seu primeiro milhão. Com desenvoltura e ironizando o sentido da educação , naturalmente, dizendo isso tudo resvalando no plural ou na concordância verbal, a gurizada faz escola . Diz aí, tu que já viu um vídeo como esse: pura ousadia juvenil ou tremenda cara de pau?

E nas firmas, Mugnol? Opa, rola também esse duelo. Confesso que nunca vi, mas me contaram. Por exemplo, reza a lenda que tem muito chefe do mais alto gabarito que cobra uma estratosférica meta financeira pro consultor comercial sem nunca ter chegado perto do objetivo. Pode isso, Arnaldo? Pode, sem querer te influenciar no veredicto, mas a postura de um chefe desse quilate é digno de um drible de craque. Né, não?