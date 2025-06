Maratona de Moda estreia novo formato com performances dos alunos dos cursos de Música e Dança, além de exibição de uma videoarte

Será exibida em um telão a videoarte “Pensar em Loop Infinito”, narrativa experimental com colagens digitais e animações e de forte inspiração na estética da pop art. Lissandro Stallivieri / Divulgação

A Maratona de Moda da UCS, tradicionalíssimo evento que celebra nesta segunda-feira (30) 47 edições, volta à cena em novo local e com reinvenções. Pela primeira vez, vai ocorrer no UCS Teatro, no Bloco M do Campus Central. A maratona se inicia na segunda, às 19h30min, com entrada franca.

Além do já conhecido desfile de peças elaboradas por estudantes de Moda em seus Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs) e a mostra autoral dos acadêmicos da disciplina Laboratório de Criação o evento ganha, dessa vez, aportes culturais inéditos: performance de alunos dos cursos de Música e Dança da UCS e exibição de uma videoarte criada exclusivamente para o evento, dirigida por Lissandro Stallivieri.

Coleção "Íris: O Olhar da Criação", assinada por um grupo de acadêmicas de Moda da UCS. Ana Salvi / Divulgação

Outra novidade é o desfile, inédito em Caxias, com a coleção Íris: O Olhar da Criação, assinada por um grupo de acadêmicas de Moda da UCS e vencedora do Concurso dos Novos DFB Festival 2025, realizado no mês de maio, em Fortaleza (CE).

Nova sede

A estreia da Maratona de Moda no Campus-Sede da UCS ganha em estilo também por conta do tema Grandes Pensadores, que pauta as criações dos TCCs deste ano.

— É uma homenagem ao conhecimento gerado pela academia, à inspiração, ao compartilhamento do saber. E também ao nosso Campus-Sede — argumenta o professor Renan Isoton, coordenador do curso de Moda.

Cada um dos 13 alunos concluintes escolheu uma referência intelectual e aceitou o desafio de significá-los através da moda, sob orientação dos professores Gilda de Ross, Sérgio Lopes e Tatiana Laschuk.