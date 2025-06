Li por aí que a onda do momento é baixar um desses aplicativos de IA para simular terapia com psicólogos, psiquiatras e até psicanalistas. Tem doido pra tudo. Dentro e fora das telas. E funciona, Mugnol? Nunca tentei, mas vou arriscar (quase desistindo, condicionado pelo inevitável erro dessa insana ideia).

A resposta foi: “Segundo a psicanálise freudiana, a dificuldade em amar o próximo como a si mesmo reside na primazia do narcisismo original e na incessante luta entre as pulsões de vida (Eros) e as pulsões de morte (Tanatos), onde o ego busca antes a satisfação de suas próprias necessidades e a preservação do eu”.