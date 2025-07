Inspirado por João Cândido, jornalista propõe revisitar importante capítulo da história no Órbita Literária desta segunda-feira

" João Cândido, Sonho e Castigo", escrito por Mario Pepo Santarem é a base do painel de hoje do Órbita Literária.

Semanalmente, às segundas-feiras — exceto feriados — ocorrem os encontros do Órbita Literária, na Livraria e Café Do Arco da Velha, em Caxias. Na reunião desta segunda (30), às 19h30min, o escritor e jornalista com especialização em design gráfico, Mario Pepo Santarem, vai conduzir o painel João Cândido, Sonho e Castigo .

Diz o material de divulgação do evento que, no painel, o autor vai suscitar o debate e a reflexão dos participantes, principalmente a respeito do que levou os marinheiros brasileiros a se revoltarem, em 1910, repetindo o que cinco anos antes acontecera com o navio russo Encouraçado Potenkin.