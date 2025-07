Filme que documenta 50 anos de história da dança em Caxias do Sul está em fase de montagem

Os últimos takes contaram com a participação da Cia Municipal de Dança de Caxias do Sul, em gravações realizadas na sala da companhia, no Centro de Cultura Ordovás.

Na sexta-feira (27) foram captadas as últimas cenas do documentário Dançatória, fechando a planilha de gravações que se iniciaram ainda em maio. A previsão de estreia é setembro, durante o Caxias em Cena. A produção é realizada com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Caxias do Sul.