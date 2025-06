Espetáculo dirigido por Zica Stockmans é destaque da programação do Espaço Cultural Tem Gente Teatrando, em Caxias do Sul

Fábio Cuelli (à esquerda) e Sandro Martins interpretam Fá e San na peça "No redemoinho do faz-de-conta".

Na luz da cena as atenções estarão voltadas para o espetáculo No redemoinho do faz-de-conta, dramaturgia do trio Zica Stockmans, Sandro Martins e Fábio Cuelli.