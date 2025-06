Das prosaicas futilidades

O ar anda rarefeito. Pelo menos ontem o sol reapareceu (já sumiu enquanto você lê essa crônica). Fui ali no mercado pra pegar um lanche, também pra ver se eu tropeçava numa crônica. Até porque, a crônica é um desacontecimento, é aquela desimportância que, de tão banal e prosaica, ainda resiste nas quatro linhas do romântico jornal. Até quando? Sei não. Quem morre antes, a crônica ou o jornal impresso? Crônico isso, não?!

Queria ter conhecido o jornalista Joel Silveira (1918-2007). Queria ter sido sua sombra quando cobriu a Segunda Guerra Mundial. Como narrar uma história a partir dos cacos? Queria ter acompanhado sua apuração para as reportagens Eram Assim os Grã-Finos em São Paulo e A Milésima Segunda Noite da Avenida Paulista. Pra uns, nasceu com Joel Silveira o estilo do tal novo jornalismo brasileiro. Outros, contudo, dizem que pautas como essa serviam apenas pro repórter exercer sua crítica à futilidade da elite paulistana naqueles tempos.

Cada um exerce a futilidade que lhe convém. A minha tem dia certo, semanalmente, às quintas-feiras. Um dia antes, sento-me aqui, na mesma mesa, no fundo de uma grande sala que chamamos de “redação”, onde divido o espaço com dezenas de outros colegas. Todos focados em reportar aos nobres leitores os assuntos mais importantes da região, alguns deles com repercussão estadual e até nacional. A minha futilidade é tropeçar no banal, por pelo menos uma vez por semana, cronicando um texto que sirva bem com café, cedinho da manhã.

Grã-finos e bons-vivants, diferentemente dos demais pobres mortais (sobretudo dos miseráveis), podem celebrar a vida colocando todos os prazeres, sejam da carne ou do espírito, em primeiríssimo lugar. Não julgo. Quem não gostaria de ter um carro de 5 ou 6 milhões de dólares, ou de, a cada temporada, trocar o inverno rigoroso pelo verão havaiano? Ou quando me perguntassem qual é meu esporte favorito eu diria esqui, frisando que é “esqui na neve”. Naturalmente, nos alpes suíços. Se fosse um bon-vivant eu só beberia vinho Pétrus, nunca com caviar porque não combina.

Cada um deve praticar a sua futilidade com as armas que possui. Só não vale avacalhar. Porque quem avacalha está sendo desrespeitoso, ofensivo até ou praticante do “tô nem aí”, que no final das contas, pode ser traduzido por um imenso palavrão. E nada disso tem a ver com política ou economia, nem com perpetuação de privilégios.