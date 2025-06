Caxiense representa a região Sul em grupo de trabalho do Instituto Brasileiro de Museus

Geovana Erlo (ao centro) com a presidente do Ibram, Fernanda Castro e o ministro da Cultura em exercício, Márcio Tavares.

A coordenadora-geral do Ponto de Memória Inventário Participativo de Galópolis, Geovana Erlo, é a representante da região Sul no Comitê Consultivo do Programa Pontos de Memória do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) .

A posse da historiadora e museóloga caxiense ocorreu na tarde desta segunda-feira (16), no Ministério da Cultura (MinC), em Brasília. A cerimônia foi acompanhada pelo ministro da Cultura em exercício, o gaúcho Márcio Tavares, que é secretário-executivo da pasta, e pela presidente do Ibram, Fernanda Castro.

— Os pontos de memória são a base das memórias coletivas que nós temos nas comunidades. Por meio deles, transformamos o conhecimento tradicional, os ofícios e os saberes das localidades em algo musealizável, como forma de preservá-los como patrimônio cultural. Representar o Sul do Brasil no Comitê nos dá a possibilidade de mostrar a diversidade histórico-cultural que temos em nossa região, valorizando os pontos de memória já existentes e buscando a certificação de outras iniciativas que também valorizam a memória das comunidades — avalia Geovana.

Além dela, outras 13 pessoas foram empossadas em Brasília. Elas representam a sociedade civil e também as redes de memórias constituídas nas cinco regiões do país. O Comitê Consultivo do Programa Pontos de Memória visa promover debates e propor ações, estratégias e diretrizes focadas no fortalecimento de políticas públicas no campo da museologia social.