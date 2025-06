Thedy Corrêa apresenta 'workshow', misto de palestra com show musical, no Teatro do Sesc

O músico apresenta "A Criatividade no Tom Certo _ Um WorkShow com Música e Inspiração" no dia 17 de junho, no Teatro do Sesc de Caxias. ADCE Caxias / Divulgação

Thedy Corrêa, vocalista da banda Nenhum de Nós, é a atração da próxima edição do Liderança com Valores, projeto realizado pela ADCE Caxias do Sul.

O músico apresenta A Criatividade no Tom Certo - Um WorkShow com Música e Inspiração" no dia 17 de junho, no Teatro do Sesc de Caxias.

Na palestra, em formato de workshow, Thedy falará sobre trabalho em equipe, liderança e ambiente de trabalho. A música é utilizada por ele como uma ferramenta para estimular as habilidades criativas do público.

O evento se inicia às 18h30min com recepção dos convidados e coffee break. Para participar, é necessário adquirir ingresso pelo site Sympla ou diretamente com a ADCE Caxias, no valor de R$60. As vagas são limitadas.

