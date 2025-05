Sarau Dia de SanTroia celebra a vida e as obras do produtor cultural Claudio Troian, em Caxias do Sul

Claudio Troian, músico, produtor cultural, ator e jornalista, recebeu o título de Cidadão Caxiense, em 2019. Sua vida e obras serão celebradas nesta sexta (30), no Dia de SanTroia, no Centro de Cultura Ordovás.

Empunhando uma guitarra e dedilhando uma canção pra não dizer adeus, Claudio Troian se fará presente nesta sexta-feira (30) à noite, no Sarau Dia de SanTroia, realizado em sua homenagem, no Centro de Cultura Ordovás. Não de corpo presente, porque morreu no dia 30 de outubro do ano passado, mas de alma e espírito, com certeza. Inclusive, o drink da noite deve ser conhaque ou uísque, não só pra aplacar o frio, mas porque eram suas bebidas preferidas.